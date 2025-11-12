Bingölspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında 15 oyuncusu PFDK'ya sevk edilen 12 Bingölspor, bazı futbolcuların amatörde bahis oynadığını, profesyonelken kendi maçlarına ya da kulüple ilgili maçlara bahis yaptığına dair bulgu olmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. 15 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen 12 Bingölspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Muhammet Can Tuncer, Halil İbrahim Sevinç, Yiğit Köse, Mahsum Kartal, Batuhan Kara, Berkay Arı, Berkcan Aytaç, Umut Dilek, Faruk Öcal, Emirhan Zaman, Muhammed Burak Çelik, Melih Alcu, Miraç Bolluk, Ruhi Yıldız ve Mehmet Çetin hakkında yürütülen doğrulama sürecinde, oyuncuların hiçbirinin kendi maçlarına, takımlarına veya sonucu etkileyebilecek karşılaşmalara bahis yaptığına dair bulguya rastlanmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan detaylı inceleme ve doğrulamalar neticesinde; 15 futbolcumuzun hiçbirinin kendi maçlarına veya sonucu etkileyebilecek herhangi bir karşılaşmaya bahis yapmadığı kesin olarak tespit edilmiştir. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvurular yapılacaktır. Futbolcularımızın masumiyetleri açıkça ortaya konmuş olup, herhangi bir şekilde, yasa dışı bahis veya etik dışı eyleme karışmadıkları belirlenmiştir. Kulübümüz, sürecin titizlikle takipçisi olacak ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir. Bizleri sevindiren en önemli husus, hiçbir futbolcumuzun kendi maçına bahis yapmadığının tespit edilmiş olmasıdır. Futbolcularımız, yaptıkları açıklamalarda bahis oynamanın yasak olduğunu bilmediklerini, yalnızca genel karşılaşmalara yönelik kupon yaptıklarını ve hiçbir zaman kendi maçlarına bahis oynamadıklarını ifade etmişlerdir. Kulübümüz tarafından yapılan doğrulama süreci de bu beyanları desteklemiş; hiçbir futbolcumuzun kendi maçına bahis yaptığına dair bir bulguya rastlanmamıştır. Sonuç olarak, bazı futbolcularımız amatör dönemlerinde bahis oynamış olsalar da, hiçbiri profesyonel olduktan sonra veya kulübümüz bünyesindeyken kendi maçlarına ya da 12 Bingölspor'u ilgilendiren herhangi bir karşılaşmaya bahis yapmamıştır."