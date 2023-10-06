Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, başarılı sporcuları kabul etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bingöl'ü başarıyla temsil eden sporcuları makamında kabul etti. Vali Usta, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti ve destek sözü verdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bingöl'ü başarıyla temsil eden sporcuları makamında kabul etti.

Bocce dalında Bingöl'ü temsil eden sporcular Eda Sayak, Musab Burkankulu, Rukiye Varol, Şevval Akçanlı, Medine Kaya, Enes Özek, Sevilay Gezli ve İrem Arin'i makamında kabul eden Vali Usta, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Türkiye'nin ve Elazığ'ın tanıtımı ile milli marşın ve bayrağın yurt dışında temsili adına başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Vali Usta, "Bu başarılarınız sadece kendiniz için değil, aynı zamanda milletimizi, devletimizi de başarı ile temsil etmeniz açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, göstermiş olduğunuz başarılar gençlerimiz açısından da çok güzel bir örneklik teşkil ediyor. Sizlerin sayesinde pek çok gencimiz bu sporlara ilgi duyuyor. Bu örnekliğiniz, gençlerimizin hem spora yönelmeleri hem de sağlıklı gelişimleri için hayırlara vesile olacaktır inşallah. Hepimizi gururlandıran başarılarınızın kalıcı olması için imkanlarımız dahilinde daima yanınızda ve destekçiniz olacağım" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile Bocce İl Temsilcisi Serkan Varol'un da hazır bulunduğu kabulde Vali Usta, sporculara çeşitli hediyeler takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİNGÖL