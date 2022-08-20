Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl spor haberi | U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu

Bingöl spor haberi | U17 Genç Kızlar Zafer Kupası, Ümraniye Dudullu Spor'un oldu

Spor Haberleri

Bingöl spor haberi | Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali'nde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Ümraniye Dudullu Spor, Altın Lig kupasını müzesine götürdü.

Futbolda U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali'nde Beşiktaş'ı 3-1 yenen Ümraniye Dudullu Spor, Altın Lig kupasını müzesine götürdü.

U17 Genç Kızlar Zafer Kupası Finali, Küçükçekmece Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'nda gerçekleşti. Altın Lig, Gümüş Lig ve Bronz Lig final müsabakalarının yapıldığı karşılaşmalarda Bakırköy Gençlik - Rüzgarlıbahçe maçını 3-0 kazanan Bakırköy Gençlik, elde ettiği galibiyetle bronz kupanın sahibi oldu. Gümüş Lig finalinde Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Bağcılar Evren Spor karşı karşıya geldi. Sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan Bağcılar Evren Spor, Gümüş Lig kupasının sahibi oldu. Zafer Kupası'nın Altın Lig finalinde ise Beşiktaş ile Ümraniye Dudullu Spor karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşmada Beşiktaş'I 3-1'lik skorla yenen Ümraniye Dudullu Spor, Altın Lig kupasını kazanan ekip olmayı başardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Ümraniye Gümüş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title