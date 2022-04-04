"Biliyorum herkes şaşıracak" diyen Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Fener alsın çok isterim - Haberler

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"Biliyorum herkes şaşıracak" diyen Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Fener alsın çok isterim

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle taraftarı çileden çıkaran Michy Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen sahip çıktı. Dilmen, "Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi bir Fener taraftarı olarak Fenerbahçe'nin almasını isterim" dedi.

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maça Batshuayi damga vurdu. Penaltıyı direğe nişanlayan Belçikalı forvet taraftarları isyan ettirdi. Takımdan gönderilmesi istenen Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den destek geldi.

'Biliyorum herkes şaşıracak' diyen Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Fener alsın çok isterim

"HERKES ŞAŞIRACAK"

Rıdvan Dilmen, "Ben böyle forvetleri çok severim. Çok kovalıyor. Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi Beşiktaş almıyorsa Fenerbahçe alsın. Bir Fenerbahçeli olarak çok isterim" dedi. Programın sunucusu Erbatur Ergenekon da bu yorum sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

'Biliyorum herkes şaşıracak' diyen Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Fener alsın çok isterim

"HOCAM KAÇIRIR DA"

Rıdvan Dilmen'in, "Burak Yılmaz da penaltı kaçırdı. Kolay değil. Ben de 2'de 0 yapmıştım. Batshuayi kalan haftalarda 10 gol atabilir mesela" yorumuna Erbatur Ergenekon dan, "Hocam 10 tane atarsa da 20 tane net kaçırır" diye cevap verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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