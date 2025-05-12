Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na 59 ilden 238 sporcu katıldı. Şampiyona, 12-13 Mayıs tarihleri arasında İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

BİLEK Güreşi Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. 2 gün sürecek şampiyonaya 59 ilden 238 sporcu katıldı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 12-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A Kategorisi Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Şampiyonaya 59 ilden 238 sporcu katıldı. A Gençler Kız-Erkek kategorisinde toplam 16 sıklette yarışacaklar.

Hedefinin dünya şampiyonluğuna katılmak olduğunu ifade eden sporcu Gürhan Adıgüzel (16), "Yarışmaya Samsun'dan katılıyorum. Hedefim dünya şampiyonasında önce ülkemizi daha sonra da ilimizi temsil etmek. Güzel bir tecrübe kazanmak istiyorum. Az önce yeni bir maçtan çıktım. Yarış güzeldi. Zor da olsa rakiplerimizi yenmeye çalışıyoruz. Bizde buralara gelirken çok emek verdik" dedi.

Büyük hedeflerinin olduğunu ifade eden sporcu Medine Nur Keser (17), "Afyonkarahisar'dan geliyorum. 1,5 yıldır bu sporda uğraşıyorum. Türkiye şampiyonasına katıldım. 45 kilogramda yarışıyorum. Çok güzel mücadeleler veriliyor. Hem arkadaşlarım adına hem de kendi adıma büyük hedefler diliyorum. Hedefim milli sporcu ve antrenör olmak. Bilek güreşini seviyorum ve yaklaşık 1,5 yıldır bunu yapıyorum. Hem takım arkadaşlarımızla hem de antrenörlerimizle güzel antrenmanlar yapıyoruz" diye konuştu.

Şampiyona 13 Mayıs günü yapılacak final müsabakalarından sonra sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.