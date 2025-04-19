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Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği Manisa'da Başladı

Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği Manisa'da Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Manisa'da 81 ilden toplam 227 sporcunun katılımıyla başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği Müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 81 ilden gelen 109 kız ve 118 erkek olmak üzere toplam 227 sporcu katıldı. Türkiye birinciliği hedefiyle kollarını sıvayan sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. Tribünleri dolduran seyircilerin coşkusu ise müsabakalara ayrı bir heyecan kattı.

Açılış programına Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileleri katılım sağladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk şampiyona hakkında, "Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Tüm katılımcılara centilmence, sakatlıksız ve heyecan dolu müsabakalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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