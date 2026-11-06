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Bilek güreşi milli takımı Hindistan'da 78 madalyayla dünya üçüncüsü oldu

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2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcular 25 altın, 23 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 78 madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçla genel takım sıralamasında dünya üçüncüsü olurken büyük ve genç kadınlarda ikinci, master erkeklerde üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcular, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nı 25 altın, 23 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 78 madalyayla tamamladı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'deki organizasyon, 63 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada 78 madalya (25 altın, 23 gümüş, 30 bronz) kazanan Türkiye, genel takım sıralamasında dünya üçüncüsü oldu.

Milli takım, büyük ve genç kadınlarda ikinci, master erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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