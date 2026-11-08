Bilek güreşi dünya şampiyonu Esmanur Ele, Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılandı

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HİNDİSTAN'da düzenlenen 47'nci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 55 kilo 18 Yaş Altı Sağ Kol kategorisinde dünya şampiyonu olan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Esmanur Ele için Ordu- Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Dünya şampiyonu olarak Ordu'ya büyük gurur yaşatan Esmanur Ele'yi karşılamak üzere havalimanında ailesi, yakınları, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Dünya şampiyonu Esmanur Ele, çiçekler ve alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı