Bileği bükülmeyen kardeşler: Rukiye ve Ayşenur

Bileği bükülmeyen kardeşler: Rukiye ve Ayşenur
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- Bileği bükülmeyen kardeşler: Rukiye ve Ayşenur Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan lise öğrencisi kız kardeşler, Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda fırtına gibi estiler.

- Bileği bükülmeyen kardeşler: Rukiye ve Ayşenur

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan lise öğrencisi kız kardeşler, Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda fırtına gibi estiler. Rukiye Gürel Türkiye şampiyonu, kardeşi Ayşenur ise Türkiye beşincisi oldu.

Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Gürel kardeşler, her fırsatı antrenman yapmak için değerlendiriyor. Teneffüste, evde, okulda, derslerini ihmal etmeden buldukları her yerde bilek güreşi antrenmanı yapıyor.

'Gücün var boşa gitmesin'

Samsun'da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Rukiye Gürel (18), bilek güreşiyle tanışmasının 3 yıl önce Beden Eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle olduğunu belirterek, "Öğretmenim 'Gücün var boşa gitmesin' sözüyle başladı her şey. Hiçbir şey bilmeden ilk Türkiye beşincisi oldum. Sonraki yıl Türkiye üçüncüsü, bu sene ise Samsun'da Türkiye birincisi oldum" dedi. Milli takım seçmelerine katılmayı hedeflediğini belirten şampiyon sporcu, "Türkiye birincisi olduktan sonra daha da çok çalışma isteği geldi. Kendime güvendim. Bu zamana kadar kendi bileğimi büken olmadı" diye konuştu.

Rukiye'nin en büyük destekçilerinden biri olan kız kardeşi Ayşenur Gürel de ablasının ve öğretmeninin tavsiyesiyle bilek güreşine başladığını hatırlattı. 9. sınıftan beri bu sporla ilgilenen Ayşenur Gürel, "Yapamayanlara zor, taktik bilmeyenlere zor. Ama taktik bilip her şeyi yaparsan kendine güvenip de oluyor. 'Yapamazsın, edemezsin' diyenlere inat yaptık" şeklinde konuştu.

Öğrencileriyle gurur duyan Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Ferit Türker de, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi hedefleyen öğrencilerinin milli takıma seçilmelerinin hem kendileri hem de okul için büyük bir gurur olacağını vurguladı. Rukiye'nin hem sağ hem de sol kolda birinci olarak çok zor bir işi başardığını dile getirerek kardeşine ve arkadaşlarına örnek olduğuna değinen okul müdürü Cafer Çakraz ise şöyle konuştu:

"Şampiyonaya gitmeden önce bir derece beklediğimizi, birinciliğin çok iyi olacağını fakat derecenin hangisi olursa olsun bizim için makbul olduğunu söylemiştik. O ise en üstünü yaparak zirveye çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Spor
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