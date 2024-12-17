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Bilecikli Zeynep Gözgen, Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 4.'sü Oldu

Bilecikli Zeynep Gözgen, Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 4.'sü Oldu
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Antalya'da düzenlenen 19+ Down Sendromlular Kadın Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Zeynep Gözgen, 81 ilden 197 özel sporcunun katıldığı yarışmada Türkiye 4.'sü olarak önemli bir başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen 19+ Down Sendromlular Kadın Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ter döken Bilecikli sporcu Zeynep Gözgen, Türkiye 4.'sü oldu.

Başarılı genç Sporcu Zeynep Gözgen, Antalya'da 81 ilden 197 özel sporcunun katılımıyla düzenlenen 19+ Down Sendromlular Kadın Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ter döktü. Mücadeleler sonucunda Bilecikli sporcu, Türkiye 4.'sü oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, turnuva sonrası özel sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuz ve antrenör Cumhur Yıldızçiçek'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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