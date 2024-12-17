Bilecikli Zeynep Gözgen, Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 4.'sü Oldu

Antalya'da düzenlenen 19+ Down Sendromlular Kadın Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ter döken Bilecikli sporcu Zeynep Gözgen, Türkiye 4.'sü oldu.

Başarılı genç Sporcu Zeynep Gözgen, Antalya'da 81 ilden 197 özel sporcunun katılımıyla düzenlenen 19+ Down Sendromlular Kadın Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda ter döktü. Mücadeleler sonucunda Bilecikli sporcu, Türkiye 4.'sü oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, turnuva sonrası özel sporcuyu tebrik ederek, "Sporcumuz ve antrenör Cumhur Yıldızçiçek'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK