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Bilecikli milli sporcu tarihe geçti

Bilecikli milli sporcu tarihe geçti
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Bilecikli milli karateci Tuğba Çürük, Mısır'da düzenlenen 32. Akdeniz Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bu şampiyonada derece alan ilk Bilecikli sporcu oldu.

Bilecikli milli sporcu Tuğba Çürük, 32. Akdeniz Karate Şampiyonası'nda derece elde eden ilk Bilecikli sporcu olarak tarihe geçti.

Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilen 32. Akdeniz Karate Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu ve Osmaneli spor Karate Takımı sporcusu Tuğba Çürük, Genç Kadınlar Kumite +66 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak Akdeniz üçüncüsü oldu. 15 ülkeden 540 sporcunun katıldığı organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyan Çürük, elde ettiği dereceyle hem Türkiye'yi hem de Bilecik'i gururlandırdı. Milli sporcu, bu başarısıyla Akdeniz Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Bilecikli sporcu unvanını elde ederek Bilecik spor tarihine adını yazdırdı.

Uluslararası organizasyonda gelen tarihi başarının ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Milli sporcumuz Tuğba Çürük'ün uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı bizleri gururlandırmıştır. Akdeniz Karate Şampiyonası'nda derece elde eden ilk Bilecikli sporcu olarak ilimiz spor tarihine geçen sporcumuzu, ailesini ve antrenörleri Murat Salih Kurnaz ile Tuğba Kurnaz'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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