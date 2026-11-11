Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecikli Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecikli Tuğba Çürük, 26. Balkan Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26'ıncı Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu. 13 ülkeden yaklaşık 1 bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda finale yükselen Çürük, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26'ıncı Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu.

13 ülkeden yaklaşık 1 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Tuğba Çürük, organizasyonun son gününde tatamiye çıktı. Zorlu rakipleriyle karşılaşan Çürük, başarılı performansıyla finale yükseldi. Final müsabakasının ardından Balkan ikincisi olan sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Osmanelispor antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz da Türkiye Karate Milli Takımı adına görev aldı. İki antrenör, uluslararası organizasyonda milli takım adına görev yaparak Türkiye'yi temsil etti.

Osmanelispor'dan yapılan açıklamada, sporcunun elde ettiği başarı ve antrenörlerin milli takım görevinden duyulan gurur dile getirilerek, Tuğba Çürük ile antrenörler Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
ABD'de askeri üs yakınlarında gizemli cisim paniği

Telefon ekranında sinek var sandı, dikkatli bakınca kabusu yaşadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

Gece yarısı indirim geliyor! Rakam netleşti
Atış poligonunda intihara kalkıştı17

Poligonda kan donduran anlar kamerada
ABD'de yolcu uçağında bomba iddiası ve kaçırma alarmı

Uçakta bomba paniği! Kokpite girmeye çalışan yolcu alarm verdirdi
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Merkez Bankası'ndan kritik karar! Faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası o şirketin fişini çekti