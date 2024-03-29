Bilecikli sporcular Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvasında madalyalar kazandı

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Kocaeli'nde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvasında Süper Minikler kategorisinde müsabakaya çıkan Bilecikli sporcular madalyaların sahibi oldu. Aybars Ali Akpınar 50 kilogramda 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Rüzgar Su 50 kilogramda 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve Antrenör Mustafa Akpınar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK