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Bilecikli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu

Bilecikli sporcu Avrupa üçüncüsü oldu
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Bilecikli taekwondocu Neslişah Ençok, Bosna-Hersek'te düzenlenen Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 55 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve Ümitler Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Bilecikli sporcu Neslişah Ençok, Avrupa üçüncüsü oldu.

Bosna-Hersek'te düzenlenen Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda 55 kilogram kategorisinde mücadele eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Neslişah Ençok, bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Elde ettiği dereceyle Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazanan Ençok, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme yolunda önemli bir başarıya daha imza attı. Genç sporcunun başarısı Bilecik spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bosna-Hersek'te ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz Neslişah Ençok'u ve antrenörümüz Hanife Yıldız'ı tebrik ediyor, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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