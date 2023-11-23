Ankara'da gerçekleşen 8'inci Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Deniz Kardaş, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ankara'da Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8'inci Türkiye Badminton Şampiyonasında Bilecikli sporcu Deniz Kardaş Türkiye 3'üncüsü olarak döndü. 3 gün süren müsabakalarda Genç Tek Erkekler kategorisinde oynayan Deniz Kabaş gösterdiği başarı karşısında bronz madalya kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Deniz Kabaş'ı gösterdiği başarı karşısında tebrik ederek seneye birincilik beklediğini ifade etti. - BİLECİK