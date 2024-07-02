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Bilecikli milli sporcu Belgin Gökçe Araz 3 bronz madalya birden kazandı

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Yunanistan'da düzenlenen U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında yarışan Bilecikli milli sporcu Belgin Gökçe Araz 81 kilogram sıkletinde koparmada 69 kilo, silkmede 81 kilo, toplamda da 150 kilogram kaldırarak 3 bronz madalya birden kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecikli milli sporcu Belgin Gökçe Araz 3 bronz madalya birden kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında yarışan Bilecikli milli sporcu Belgin Gökçe Araz 81 kilogram sıkletinde koparmada 69 kilo, silkmede 81 kilo, toplamda da 150 kilogram kaldırarak 3 bronz madalya birden kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunanistan Gençlik Bilecik Gökçe Spor Spor Güncel Haberler

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