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Bilecikli karate sporcusu Balkan üçüncüsü oldu

Bilecikli karate sporcusu Balkan üçüncüsü oldu
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Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 yaş kategorisinde yarışan Bilecikli sporcu Musab Yağız Kurnaz, Balkan üçüncülüğü elde etti. Sporcu ve antrenörü, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek tebrik aldı.

Bilecikli karate sporcusu Musab Yağız Kurnaz, Balkan üçüncüsü oldu.

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 Yaş Erkek Kumite -50 kg kategorisinde mücadele eden Bilecikli sporcu Musab Yağız Kurnaz, elde ettiği derecenin ardından antrenörü Murat Salih Kurnaz ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Başarısıyla kente gurur yaşatan genç sporcu, şampiyonada Balkan üçüncüsü olarak önemli bir derece elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılı performansından dolayı sporcu Musab Yağız Kurnaz ve antrenörü Murat Salih Kurnaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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