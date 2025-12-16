Bilecikli judoculardan Türkiye şampiyonası bileti

Bilecikli judocular grup müsabakalarında dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na hak kazandı.

Kırklareli'nde düzenlenen Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcular elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Müsabakalarda; Muzaffer Buğra Sezer +90 kiloda ikinci, Fatmanur Uçar 52 kiloda üçüncü, Emrullah Coşgun 60 kiloda üçüncü ve Emirhan Yılmaz 66 kiloda üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular, Ordu'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bu sonuçlarla sporcularımız, Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır. Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK