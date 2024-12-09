Bilecikli Emirhan Yılmaz, Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bilecikli genç sporcu Emirhan Yılmaz, Uluslararası Kuraş Federasyonu 9. Ümitler ve Gençler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda 'Ümitler' kategorisinde bronz madalya kazanarak Dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Kuraş Federasyonu 9. Ümitler ve Gençler Dünya Kuraş Şampiyonası 2-8 Aralık 2024 tarihinde 12 ülke 150 sporcunun katılımıyla Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlendi. Şampiyonaya ay yıldızlı milli sporcu Emirhan Yılmaz, 65 kilogramda 'Ümitler' kategorisinde bronz madalya kazanarak Dünya üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Açıklamasında; "Bilecik'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcu Emirhan Yılmaz ve antrenör Serkan Can'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK