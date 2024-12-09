Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

Bilecikli Emirhan Yılmaz, Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bilecikli Emirhan Yılmaz, Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli genç sporcu Emirhan Yılmaz, 9. Ümitler ve Gençler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Şampiyona Moğolistan'ın Ulanbator kentinde gerçekleştirildi.

Bilecikli genç sporcu Emirhan Yılmaz, Uluslararası Kuraş Federasyonu 9. Ümitler ve Gençler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda 'Ümitler' kategorisinde bronz madalya kazanarak Dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Kuraş Federasyonu 9. Ümitler ve Gençler Dünya Kuraş Şampiyonası 2-8 Aralık 2024 tarihinde 12 ülke 150 sporcunun katılımıyla Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlendi. Şampiyonaya ay yıldızlı milli sporcu Emirhan Yılmaz, 65 kilogramda 'Ümitler' kategorisinde bronz madalya kazanarak Dünya üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Açıklamasında; "Bilecik'i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden genç sporcu Emirhan Yılmaz ve antrenör Serkan Can'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Size yılbaşı sürprizim var
img

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.