Bilecikli Bilardocu Murat Kiremitçi, Dünya Üçüncüsü ile Maç Yapacak

Bilecikli bilardocu Murat Kiremitçi, hafta sonu dünya üçüncüsü Hashmat Nezami ile yapacağı müsabakaya hazırlanıyor.

Bilecikli bilardocu Murat Kiremitçi, pazar günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Snooker Masters müsabakasında dünya üçüncüsü Hashmat Nezami ile karşılaşacak. Zorlu maça günde 2 saat yaptığı antrenmanlarla hazırlanan Murat Kiremitçi, bu müsabakanın Bilecik tarihinde bir ilk olacağını söyledi. 15 yaşından bu yana bilardo oynadığını anlatan Kiremitçi, "Yaklaşık 8-9 senedir profesyonel olarak Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı Türkiye Ligi'nde ilimizi temsilen mücadele ediyorum. Pazar günü ise Bursa'da dünya üçüncüsü Hashmat Nezami özel bir karşılaşmam olacak. Bu müsabaka Bilecik tarihinde bir ilk olacak. Dünya üçüncüsü bir arkadaşımız Türkiye'ye gelmesi bir de kendisinin yabancı olması bana çok mutluluk veriyor" şeklinde konuştu.

"Farklı bir heyecanım var"

Dünya üçüncüsü Hashmat Nezami ile oynayacağı özel maç öncesi heyecanlı olduğu anlatan Murat Kiremitçi, "Yabancı bir arkadaşımızla oynayacağız, farklı bir heyecanım var. Mutlaka kazanmak istiyorum tabii ki" dedi. - BİLECİK