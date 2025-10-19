Haberler

Bilecik, U15 Avrupa Boks Şampiyonasında Temsil Ediliyor
Bilecik Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Serkan Mayda, Karadağ'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilini temsil ederek tarih yazdı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü, bu temsilin boks branşının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bilecik Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Serkan Mayda, U15 Avrupa Boks Şampiyonasında görev alarak Bilecik adına bir ilke imza attı.

Karadağ'da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası'na 34 ülke katıldı. Türkiye'yi şampiyonada 17 erkek ve 16 kadın sporcu temsil ediyor. Bilecik'i temsilen görev alacak olan Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Serkan Mayda, Bilecik'te boks branşı adına ilk kez Avrupa arenasında antrenör düzeyinde temsil gerçekleştirecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizden bir temsilcinin Avrupa şampiyonasında görev alması, boks branşının gelişimi ve genç sporcularımızın uluslararası başarı elde etmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
