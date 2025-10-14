Haberler

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde Vitraspor ve Bozüyükspor Liderliği Paylaşıyor

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde Vitraspor ve Bozüyükspor Liderliği Paylaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin 2'inci haftasında Vitraspor ve Bozüyükspor, 2'de 2 yaparak liderliği paylaştı. Haftanın en gollü maçı 1299 Bilecik Kulübü ve Vezirhanspor arasında oynandı ve 9-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ligin 3'üncü haftası 18 Ekim'de başlayacak.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken, Vitraspor ve Bozüyükspor 2'de 2 yaptılar.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 2'inci hafta geride kalırken, oynanan maç maçta 21 gol atıldı. Lilign ikinci haftasında 1299 Bilecik Kulübü Vezirhanspor deplasmanında 9-0'lık galibiyet ile ayrılırken, haftanın en gollü maçı oldu. 4 Eylülspor ile Bilecik Futbol Akademi 2-2'lik skorla sahadan ayrılırken, 1969 Başakspor kendi evinde Söğütspor'u 1-0 yendi. Vitraspor zorlu Osmanelispor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılırken, Bozüyükspor, Güneşspor karşısında 6-0'lık galibiyet elde etti.ç Bu sonuçlar sonrası Vitraspor ve Bozüyükspor ligde 2'de 2 yaparak 6'şar puanla liderliği paylaştılar. 1299 Bilecik Kulübü ve Bilecik Futbol Akademi 4'er puanla 3 ve 4'üncü sırayı paylaştı. Söğütspor, Güneşspor ve Vezirhanspor ligde henüz puanla tanışamadı.

Ligin 3'üncü haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Güneşspor-1963 Başakspor, Vezirhanspor-4 Eylülspor, 1299 Bilecik Kulübü-Osmanelispor, pazar günü ile Söğütspor-Bilecik Futbol Akademi ve Bozüyükspor-Vitraspor derbisiyle sona erecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Trump'ın Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı! O anlar kamerada

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsünü iki lider alkışlamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.