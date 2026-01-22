Haberler

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecikspor şampiyonluğu gidiyor

Güncelleme:
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 16. hafta geride kaldı. Lider 1299 Bilecikspor, Söğütspor'u 5-1 yenerek 43 puanla zirveyi koruyor. 4 Eylülspor, Bozüyük derbisinde 8-0 galip geldi. 17. haftada kritik maçlar bekleniyor.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 16'ncı hafta geride kalırken 1 maçı eksik lider 1299 Bilecikspor şampiyonluğa gidiyor.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 16'ncı haftasında oynana 5 müsabakada 25 kez fileler havalanırken, en farklı galibiyeti 4 Eylülspor aldı. Ligin 16'ncı haftasında bir maçı eksik olan lider1299 Bilecikspor Söğütspor deplasmanından 5-1'lik skorla döndü. 1963 Başakspor kendi evinde Osmanelispor'a 2-0 mağlup olurken, Bilecik Futbol Akademispor kendi evinde Vezirhanspor'u 5-1'lik skorla geçti. 4 Eylülspor Bozüyük derbisinde Bozüyükspor'u 8-0'lık skorla geçerken, Vitraspor, Güneşspor karşısında 3-0 kazanması bildi. Bu sonuçlar sonrası 1 maçı eksik 1299 Bilecikspor 43puanla liderliğini sürdürürken, Vitraspor 42, Bilecik Futbol Akademispor 34 puanla lideri takip etti.

Ligin 17'nci haftasında Bozüyükspor-1963 Başakspor, Osmanelispor- Bilecik Futbol Akademispor-Vezirhanspor-Söğütspor, 4 Eylül-Vitraspor ve 1299 Bilecikspor-Güneşspor maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
