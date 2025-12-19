Haberler

U14 Bilecik Gençler Ligi'nde heyecan devam ediyor

U14 Bilecik Gençler Ligi'nde heyecan devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin 12. haftasında lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Vitraspor Bozüyükspor'u 4-0, Bilecik Futbol Akademi Kulübü de Söğütspor'u 5-1 yendi.

Bilecik U14 Bilecik Gençler Ligi'nde 12. hafta sonunda fileler 22 kez havalandı.

Bilecik U14 Bilecik Gençler Ligi 12. haftasında 1299 Bilecik Spor Kulübü, Vitraspor ve Bilecik Futbol Akademi Kulübü ilk 3 sıradaki yerlerini korudu. Haftanın ilk maçında Bozüyük derbisinde Vitraspor, Bozüyükspor'u 4-0 yendi. Lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor deplasmanında 2-0'lik galibiyetle döndü. Bilecik Futbol Akademi Kulübü evinde Söğütspor'u 5-1'lik skorla geçerken, 1963 Başakspor sahasında Güneşspor'u 1-0, 4 Eylülspor'da evinde Vezirhanspor'u 8-1'lik skorla yendi. Bu sonuçlar sonrası 34 puanla 1299 Bilecik Spor Kulübü liderliği sürdürürken, Vitraspor 30, Bilecik Futbol Akademi Kulübü 28, Osmanelispor 22 punda haftayı tamamladı.

Ligin 13. haftasında Vitraspor - 1963 Başakspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü - Bozüyükspor, Söğütspor - 4 Eylülspor, Güneşspor - Bilecik Futbol Akademi Kulübü ve Vezirhanspor - Osmanelispor müsabakaları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title