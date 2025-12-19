U14 Bilecik Gençler Ligi'nde heyecan devam ediyor
Bilecik U14 Gençler Ligi'nin 12. haftasında lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Vitraspor Bozüyükspor'u 4-0, Bilecik Futbol Akademi Kulübü de Söğütspor'u 5-1 yendi.
Bilecik U14 Bilecik Gençler Ligi'nde 12. hafta sonunda fileler 22 kez havalandı.
Bilecik U14 Bilecik Gençler Ligi 12. haftasında 1299 Bilecik Spor Kulübü, Vitraspor ve Bilecik Futbol Akademi Kulübü ilk 3 sıradaki yerlerini korudu. Haftanın ilk maçında Bozüyük derbisinde Vitraspor, Bozüyükspor'u 4-0 yendi. Lider 1299 Bilecik Spor Kulübü, Osmanelispor deplasmanında 2-0'lik galibiyetle döndü. Bilecik Futbol Akademi Kulübü evinde Söğütspor'u 5-1'lik skorla geçerken, 1963 Başakspor sahasında Güneşspor'u 1-0, 4 Eylülspor'da evinde Vezirhanspor'u 8-1'lik skorla yendi. Bu sonuçlar sonrası 34 puanla 1299 Bilecik Spor Kulübü liderliği sürdürürken, Vitraspor 30, Bilecik Futbol Akademi Kulübü 28, Osmanelispor 22 punda haftayı tamamladı.
Ligin 13. haftasında Vitraspor - 1963 Başakspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü - Bozüyükspor, Söğütspor - 4 Eylülspor, Güneşspor - Bilecik Futbol Akademi Kulübü ve Vezirhanspor - Osmanelispor müsabakaları oynanacak. - BİLECİK