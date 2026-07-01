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Bilecik U12 Gençler Ligi'nin şampiyonu 4 Eylülspor oldu

Bilecik U12 Gençler Ligi'nin şampiyonu 4 Eylülspor oldu
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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde final maçında Vitraspor'u 1-0 yenen 4 Eylülspor şampiyon oldu. Minik futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nin şampiyonu final maçında rakibini 1-0 yenen 4 Eylülspor oldu.

3 gruplu Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu sona ererken, play off yarı final karşılaşmaları tamamlanırken, finale adını Vitraspor ve 4 Eylülspor yazdırdı. 2 Bozüyük takımın Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynadıkları şampiyonluk maçını 1-0 kazanan 4 Eylülspor Bilecik U12 Gençler Ligi'nin şampiyonu oldu. Kupasını alan miniklerin sevinçleri görülmeye değerken, büyük bir sevinç yaşadılar.

Öte yandan 4 Eylülspor, Bilecik U11 Gençler Ligi'nde şampiyonu olurken, altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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