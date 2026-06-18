U12 Gençler Ligi'nde zorlu maç berabere sonuçlandı

Bilecik U12 Gençler Ligi zorlu müsabakalara sahne olurken, merakla sonucu beklenen müsabakada gülen taraf çıkmadı.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynanan 6 müsabakada fileler 30 kez havalandı. A Grubu'nda 6'ıncı hafta geride kalırken, Vitraspor kendi evinde Lefke Birlikspor'u 3-0'lık skorla geçti. Gölpazarıspor kendi evinde Osmanelispor'a 2-1 yenilirken, 6'da 6 yapan Vitraspor 18 puanla liderliği sürdürdü. Vitraspor'u 9 puanlı Lefke Birlikspor, 6 puanlı Osmanelispor ve henüz puanla tanışamayan Gölpazarıspor takip etti.

Merakla sonucu beklenen müsabakada gülen taraf çıkmadı.

Bilecik U12 Gençler Ligi B Grubu'nda liderliği yakından etkileyecek maçta gülen taraf çıkmadı. 12 puanlı 4 Eylülspor en yakın takipçisi 9 puanlı 1299 Bilecik Spor Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu maç 1-1 sonuçlanırken, Söğütspor kendi evinde Vezirhanspor'u 6-4 yendi. Bu sonuçlar sonrası 13 çıkan 4 Eylülspor liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Spor Kulübü 10, Vezirhanspor ve Söğütspor 6'şar puanlı lideri takip etti.

C Grubu'nda maçlar bol gollü geçti

Bilecik U12 Gençler Ligi C Grubu'nda lider Bozüyük Gücüspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-1'lik skorla geçti. BFU kendi evinde Pazaryerispor'u 6-1 geçerken, ligde 6'da 6 yapan Bozüyük Gücüspor 178 puanla liderliğini sürdürdü. Lideri 12 puanlı BFU, 3'er puanlı Bilecik Gençlerbirliği Spor ve Pazaryerispor takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı