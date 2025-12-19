Bilecik'te yıldız basketbol heyecanı sürüyor

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıldız basketbol müsabakaları, heyecanı sürüyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Edebali Ortaokulu, Edebali Ortaokulu ile Murat Hüdavendigar Ortaokulu ve Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile Özel Bilecik Sınav Koleji karşı karşıya geldi. Hem sporda hem de okulda başarıyı hedefleyen öğrenciler, sahada sergiledikleri mücadeleyle izleyenlerden tam not aldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen organizasyonda genç sporcuların centilmence mücadelesi dikkat çekerken, tribünlerdeki coşku da müsabakalara ayrı bir renk kattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul sporlarıyla öğrencilerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunuyoruz. Spor yapan, disiplinli ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz" dedi.