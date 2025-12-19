Haberler

Bilecik'te yıldız basketbol heyecanı sürüyor

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıldız basketbol müsabakalarında, öğrenciler centilmence mücadele ederek izleyicilerden tam not aldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporun öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen yıldız basketbol müsabakaları, heyecanı sürüyor.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Edebali Ortaokulu, Edebali Ortaokulu ile Murat Hüdavendigar Ortaokulu ve Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile Özel Bilecik Sınav Koleji karşı karşıya geldi. Hem sporda hem de okulda başarıyı hedefleyen öğrenciler, sahada sergiledikleri mücadeleyle izleyenlerden tam not aldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen organizasyonda genç sporcuların centilmence mücadelesi dikkat çekerken, tribünlerdeki coşku da müsabakalara ayrı bir renk kattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul sporlarıyla öğrencilerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunuyoruz. Spor yapan, disiplinli ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz" dedi. - BİLECİK

500

