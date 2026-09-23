Bilecik'te U17-U19 Gençler Ligi kuraları çekildi, ligler 2027 Ocak-Şubat'ta başlıyor

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi U17 ile U19 Gençler Ligi'nin kuraları çekilirken, ligler 2027'nin ocak ve şubat aylarında başlayacak.

İstasyon Spor Salonu'nda yapılan U17 ile U19 Gençler Ligi teknik toplantı ve kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına İl Tertip Komitesi Üyesi Leyla Bayrak ve takım başkanları ile yöneticileri katıldı. Yapılan teknik toplantıda U17 Gençler Ligi'ne 4 takım katılmak için müracaat etti. Çekilen kuralarda 17-18 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ligin ilk haftasında Vitraspor-Söğütspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor - 1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek.

U19 Gençler Ligi'ne de 6 takım katıldı

U19 Gençler Ligi'ne 6 takım katılırken, bu takımlar Söğütspor, Ertuğrulspor, Güneşspor, Lefke Birlikspor, Bilecik Gençlerbirliğispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü oldu. Çekilen kuralarda 13-14 Şubat 2027 günlerinde başlayacak olan ligin ilk haftasında 1299 Bilecikspor-Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliğispor- Ertuğrulspor ve Güneşspor- Lefke Birlikspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı