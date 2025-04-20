Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı başladı

Bilecik'te, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış ayağının ikinci günü başladı.

Bilecik Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun işbirliğiyle, Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günü, sabah saatlerinde parkur kontrolü ve jüri toplantısıyla başladı.

Yarışmacılar, daha sonra yaklaşık 26 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiledi.

Organizasyona ailesiyle İzmir'den katılan, ATV kategorisindeki tek kadın sporcu 20 yaşındaki Sıla Özgür, gazetecilere, ilk kez yarışlarda boy gösterdiğini söyledi.

Motosiklet ve ATV'lerle iç içe büyüdüğünü anlatan Özgür, şöyle devam etti:

"Heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Çok güzel, zorlayıcı ve heyecan verici bir parkur yapmışlar. Bence tüm kadınlar yaşları kaç olursa olsun bu spora başlasınlar. Hiçbir şekilde geç değil. Sadece antrenman yaparak kendilerini pekiştirebilirler. Bu sporda daha fazla kadın görmek istiyorum açıkçası. Ne kadar fazla kadın olursak bizim için o kadar gurur verici olur."

Sıla Özgür'ün babası 51 yaşındaki Muzaffer Özgür de uzun yıllardır bu sporla uğraştığını belirtti.

Hobisini kızına da aşılamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özgür, "Ailecek bu işe gönül veren kişileriz. Bu, bizim dede mesleğimiz. Kızımın burada olması gurur verici bir şey. Bütün kadınlarımıza bu sporu yapmalarını gönülden tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Şampiyona, geçici ve kesin sonuçların ilan edilmesinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.