Bilecik'te 200 sporcunun katıldığı Korfbol Grup Müsabakaları tamamlandı

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Korfbol Gençler ve Yıldızlar grup müsabakalarında 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. İstanbul ve Eskişehir takımları Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Bilecik'te yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Okul Spor Faaliyetleri Korfbol Gençler ve Yıldızlar grup müsabakaları tamamlandı.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Korfbol Gençler ve Yıldızlar (Kız-Erkek) Grup Müsabakaları, 7 ilden 12 okul takımının katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda gençler kategorisinde İstanbul Hayrullah Kefeoğlu Anadolu Lisesi ile Eskişehir Özel Yeniyol Anadolu Lisesi, yıldızlar kategorisinde ise Eskişehir Özel Yeniyol Ortaokulu ile İstanbul İstek Özel Uluğbey Ortaokulu başarılı olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonda sporcuların sergilediği performans izleyicilerden büyük beğeni toplarken, müsabakalar fair-play ruhu içerisinde tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "İlimizde düzenlenen bu önemli organizasyonda farklı illerden gelen sporcularımızın centilmence mücadele etmesi bizleri memnun etti. Sporcularımızın elde ettiği başarıların artarak devam etmesini temenni ediyor, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
