Bilecik’te Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları Başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları Bilecik'te başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda görme engelli sporcuların katıldığı müsabakalara Bilecik ev sahipliği yapıyor. Sporcuların sahadaki kıyasıya mücadelesi, tribünlerde büyük heyecan yaşatıyor. Müsabakalar kapsamında farklı illerden gelen takımlar, şampiyonluk için ter dökerken, seyirciler de nefes kesen karşılaşmalara tanıklık ediyor.

Organizasyonun açılışında konuşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Demir, "Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm takımlarımıza centilmence, dostluk ve başarı dolu müsabakalar diliyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerimize de sakatlıksız, güzel bir turnuva temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan müsabakalara, Kahramanmaraş, İstanbul, Adan, Antalya, Denizli, Kayseri, Aksaray, Manisa, Adana, Diyarbakır ve Bursa illerinden temsilciler katıldı.

Goalball, tamamen işitsel duyulara dayalı bir oyun olarak dikkat çeker ve oyuncuların takım halinde hareket ederek rakiplerinin kalesine gol atmaya çalışmaları üzerine kuruludur. Her takımda üç oyuncu bulunur ve oyuncular gözleri bağlı olarak oyunu sürdürürler. Bu sayede tüm sporcular eşit şartlar altında yarışır. - BİLECİK