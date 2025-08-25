Bilecik’te Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları Başladı

Bilecik’te Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları, Bilecik'te başladı. Sporcular, farklı illerden gelen takımlarla kıyasıya mücadele ederken, seyirciler de maçlara yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları Bilecik'te başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda görme engelli sporcuların katıldığı müsabakalara Bilecik ev sahipliği yapıyor. Sporcuların sahadaki kıyasıya mücadelesi, tribünlerde büyük heyecan yaşatıyor. Müsabakalar kapsamında farklı illerden gelen takımlar, şampiyonluk için ter dökerken, seyirciler de nefes kesen karşılaşmalara tanıklık ediyor.

Organizasyonun açılışında konuşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Demir, "Goalball Kadınlar 2.Lig Müsabakaları'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm takımlarımıza centilmence, dostluk ve başarı dolu müsabakalar diliyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerimize de sakatlıksız, güzel bir turnuva temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan müsabakalara, Kahramanmaraş, İstanbul, Adan, Antalya, Denizli, Kayseri, Aksaray, Manisa, Adana, Diyarbakır ve Bursa illerinden temsilciler katıldı.

Goalball, tamamen işitsel duyulara dayalı bir oyun olarak dikkat çeker ve oyuncuların takım halinde hareket ederek rakiplerinin kalesine gol atmaya çalışmaları üzerine kuruludur. Her takımda üç oyuncu bulunur ve oyuncular gözleri bağlı olarak oyunu sürdürürler. Bu sayede tüm sporcular eşit şartlar altında yarışır. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ahlat'ta konuşan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Artık son düzlükteyiz

Erdoğan'dan Ahlat'ta dikkat çeken mesaj: Artık son düzlükteyiz
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı

Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı

Şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.