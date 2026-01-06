Haberler

Bilecik'te güreş antrenmanları sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Bilecik'te devam eden güreş antrenmanları, genç sporcuların teknik ve taktik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, bu antrenmanların fiziksel ve karakter gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında güreş branşında antrenmanlar uzman antrenörler rehberliğinde sürdürülüyor. Minderde başlayan çalışmalarda sporcular teknik ve taktik becerilerini geliştirirken, azim, sabır ve özgüven kazanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda güreş antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her ter damlası geleceğe atılan sağlam bir adım oluyor" dedi. - BİLECİK

- BİLECİK



