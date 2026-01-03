Bilecik'te atletizm spor okullarına yoğun ilgi

Bilecik'te sporcular atletizm spor okullarına yoğun ilgi gösteriyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yürütülen atletizm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Atletizm antrenmanları; koşu, atlama ve atma branşlarına yönelik ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken, sürat, dayanıklılık ve kuvveti geliştirmeye yönelik istasyon çalışmalarıyla sürdürülüyor. Antrenmanlar kapsamında sporcuların teknik becerileri geliştirilirken, performanslarının artırılması hedefleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, sporculara yalnızca sportif beceriler değil; disiplin, azim ve mücadele ruhu da kazandırılıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren sporla buluşturmayı, atletizm gibi temel branşlarda doğru eğitimle geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Spor okullarımızda çocuklarımız hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor" dedi. - BİLECİK