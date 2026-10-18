Bilecik'te Atatürk İlköğretim Okulu 4/A öğrencileri spor dolu bir gün geçirdi

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Bilecik'te minik öğrenciler sporla hem eğlendi hem hareket etti.

Bilecik'te Atatürk İlköğretim Okulu 4/A sınıfı öğrencileri, İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler kapsamında düzenlenen etkinlikte spor dolu bir gün geçirdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çeşitli fiziksel aktivitelerle hem hareket etti hem de eğlenceli vakit geçirdiler.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporla hareket ediyor, birlikte eğleniyor ve güzel hatıralar biriktiriyoruz. Minik adımlar, büyük enerji" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı