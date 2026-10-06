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Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı

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Bilecik'te Amatör Spor Haftası kapsamında Sentetik Futbol Sahası'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, amatör kulüplerin spor alışkanlığı kazandırdığını, profesyonel sporcular yetiştirdiğini söyledi.

Bilecik'te, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Sentetik Futbol Sahası'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, programda yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin herkese spor alışkanlığı kazandırdığını söyledi.

Bu kulüplerde pek çok profesyonel sporcunun yetiştiğini vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Şüphesiz amatör sporların parayla kazanılamayacak, bizi biz yapan dinamikleri öğreten milli ve manevi kazanımları da vardır. Amatör spor kazanç amacı gütmeyen, sonunda da tek kazananın kardeşlik olduğu bir yaşam felsefesidir."

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun da amatör spor kulüplerinin gençleri spora teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu dile getirdi.

Organizasyon, kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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