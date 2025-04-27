Bilecik'te 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te 27 ilden 700 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları sona erdi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda, Türkiye Güreş Federasyonu organizasyonuyla başlayan ve 4 gün süren müsabakalarda güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde dereceye girip Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döktü.

Grekoromen kategorisinde, 38 kiloda Sakarya'dan Muhammed Emirhan Şahinoğlu, 41 kiloda Manisa'dan Mehmet Turan, 44 kiloda İstanbul'dan Yunus Acet, 48 kiloda Kütahya'dan Osman Emir Çekgel, 52 kiloda Ankara'dan Feyzullah Efe Gürgil, 57 kiloda Sakarya'dan Doğan Sabaz, 62 kiloda İstanbul'dan Ömer Şerif Ali Yavuz, 68 kiloda Sakarya'dan Efe Demir, 75 kiloda Manisa'dan Mehmet Yıldız, 85 kiloda Manisa'dan İbrahim Mert Eren ve 100 kiloda da Konya'dan Fatih Eymen Korkmaz birinciliği elde etti.

Serbest stilde de 38 kiloda İstanbul'dan Hamza Aykal, 41 kiloda Bursa'dan Mevlüt Nurigil, 44 kiloda İstanbul'dan Vessam Kasem, 48 kiloda Kocaeli'den Ahmet Ali Gül, 52 kiloda Çorum'dan Yiğit Berat Aktaş, 57 kiloda İstanbul'dan Osman Kazımoğlu, 62 kiloda Samsun'dan Oğuzhan Kaya, 68 kiloda Bursa'dan Rüstem Öztürk, 75 kiloda Yalova'dan Serkan Tosun, 85 kiloda Tokat'tan Poyraz Bilgin ve 100 kiloda da Yalova'dan Ahmet Sosyal birinci oldu.

Güreş Federasyonu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan, AA muhabirine yaptığı açaıklamada, grup müsabakalarında gençleri görme imkanı bulduklarını aktararak şunları söyledi:

"Müsabakaları sakatlık ve sıkıntı olmadan tamamladık. Müsabakalarda ilk 10'a giren sporcular Türkiye Şampiyonasında tekrar mücadele edecek. Orada da birinci olan çocuklarımız Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Burada görmek istediğimiz tabloyu gördük. Hem beklediğimiz sayının üzerinde katılım hem de spor kalitesi oldu. Temennim bunun Türkiye Şampiyonasına yansıyıp, Avrupa ve Dünya minderlerine yansıması. Gelecekten ümitliyiz. Gençlerimiz burada gösterdi ki halen varız, inşallah muvaffak olurlar. Federasyon olarak bizde elimizden gelen desteği sağlayacağız."

Müsabakalarda ilk 10'a giren sporcular, Türkiye finallerinde illerini temsil edecek.