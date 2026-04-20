Bilecikli sporcular madalyaları topladı

Bilecikli sporcular, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Atletizm Küçükler-Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda birçok derece kazanarak dikkat çekti. Şehzad Vafa gümüş, Nil Eslem Bal ve Kübra Kocabaş bronz madalya kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü başarıları kutladı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Küçükler-Yıldızlar Grup Müsabakalarına Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde katılan sporcular, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Küçük Erkekler Uzun Atlama kategorisinde mücadele eden Bilecikli sporcu Şehzad Vafa, grup ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Küçük Kızlar Fırlatma Topu kategorisinde yarışan Nil Eslem Bal ise grup üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Yıldız Kızlar Gülle Atma kategorisinde Kübra Kocabaş da grup üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Berat Sekmen ise iki ayrı branşta derece elde etti. Sekmen, 800 metrede grup ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, 2000 metrede grup üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıların ardından sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Medeni Demir'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

