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Bilecik Koleji U15 Kız Futbol Takımı Lige Farklı Başladı: 9-1

Bilecik Koleji U15 Kız Futbol Takımı Lige Farklı Başladı: 9-1
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Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı, U15 Gelişim Ligi'nin ilk haftasında evinde ağırladığı Yalova Paşakent Spor Salonu'nu 9-1 mağlup etti. İlk yarıda Damla Demir'in hat-trick yaptığı maçta, Bilecik Koleji soyunma odasına 5-0 önde gitti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, sahadan 9-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı U15 Gelişim Ligi'nin ilk haftasında rakibini 9-1'lik skorla geçti.

Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı U15 Gelişim Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde Yalova Paşakent Spor Salonu'nu konuk etti. Bilecik Merkez Sentetik Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısında hemen başında Beyza Çetinkaya'nın ardından Damla Demir'in 5, 12 ve 21'inci dakikada attığı goller bir anda 4-0 öne geçti. Maçın 45'inci dakikasında Elif Yeşilyayla'nın golüyle ilk yarı ev sahibi Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı 5-0'lık lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarının ilk dakikasında Alya Çakmak ve ardından Ebrar Karadeniz'in golleriyle durum 7-0'e geldi. Maçın 50 ve 60 dakikasında Melis Tuğba Yamacı durumu 9-0'e getiren golleri kaydetti. Konuk Yalova Paşakent Spor Salonu'nun tek golü maçın 73'üncü dakikasında gelirken, maçın skoru 9-1'e geldi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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