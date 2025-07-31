Bilecik Judo Takımı, Balıkesir'de Madalyalarla Döndü

Balıkesir'de düzenlenen turnuvada Bilecikli sporcular toplamda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarında 53 kilogram kategorisinde mücadele eden Buğlem Heybetoğlu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olurken, 57 kilogramda Ceylin Ceylan ve 66 kilogramda Ahmet Altınay ise üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı. Kadın ve erkek judo takımlarının ortak başarısı, il genelinde büyük bir gurur kaynağı olurken, sporcuların bu başarısında emeği geçen antrenörler Serkan Can ve Mustafa Akpınar da takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Gençlerimizin bu önemli organizasyonda ilimizi en iyi şekilde temsil etmeleri bizleri gururlandırdı. Hepsini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK