Bilecikli minik yetenek Ömer Ergen, Beşiktaş altyapısına seçildi

Bilecik'in genç yeteneklerinden Ömer Ergen, küçük yaşlardan bu yana futbola duyduğu büyük ilgi ve disiplinli çalışmasıyla önemli bir başarıya imza atarak, Beşiktaş altyapısına seçildi.

Bilecik'te topla ilk tanıştığı dönemde bile sahadan ayrılmak istemeyen Ömer, yıllardır babasıyla birlikte düzenli olarak antrenman yaparak temel becerilerini geliştirdi. Ömer'in gelişimindeki en önemli unsurlardan biri de abisi Emir ile birlikte sürdürdüğü antrenmanlar olurken, sahadaki özgüvenini artırdı. Ardından ailesi tarafından Beşiktaş altyapı seçmelerine katılan minik Ömer gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Antrenörlerin de beğenisini alan Ömer Ergen Beşiktaş U11 altyapısına resmi olarak kabul edildi.

Öte yandan minik Ömer her hafta sonu iki gün boyunca Bilecik'ten İstanbul'a giderek siyah-beyazlı ekibin antrenmanlarına katılmaya başladı. - BİLECİK