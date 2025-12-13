Haberler

Bilecikli minik yetenek Ömer Ergen, Beşiktaş altyapısına seçildi

Bilecikli minik yetenek Ömer Ergen, Beşiktaş altyapısına seçildi

Bilecik'te futbola olan tutkusu ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Ömer Ergen, Beşiktaş altyapısına kabul edildi. Küçük yaşlardan beri futbolun içinde olan Ömer, abisiyle birlikte düzenli antrenman yaparak yeteneklerini geliştirdi.

Bilecik'in genç yeteneklerinden Ömer Ergen, küçük yaşlardan bu yana futbola duyduğu büyük ilgi ve disiplinli çalışmasıyla önemli bir başarıya imza atarak, Beşiktaş altyapısına seçildi.

Bilecik'te topla ilk tanıştığı dönemde bile sahadan ayrılmak istemeyen Ömer, yıllardır babasıyla birlikte düzenli olarak antrenman yaparak temel becerilerini geliştirdi. Ömer'in gelişimindeki en önemli unsurlardan biri de abisi Emir ile birlikte sürdürdüğü antrenmanlar olurken, sahadaki özgüvenini artırdı. Ardından ailesi tarafından Beşiktaş altyapı seçmelerine katılan minik Ömer gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Antrenörlerin de beğenisini alan Ömer Ergen Beşiktaş U11 altyapısına resmi olarak kabul edildi.

Öte yandan minik Ömer her hafta sonu iki gün boyunca Bilecik'ten İstanbul'a giderek siyah-beyazlı ekibin antrenmanlarına katılmaya başladı. - BİLECİK



