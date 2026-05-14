YURTLİG'de Bilecik fırtınası esti

YURTLİG Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik Spor takımı, 8 sporcusuyla önemli başarılar elde ederek takım şampiyonluğunu kazandı. Talha Sönmez ve Ahmet Eren Kılıç Türkiye şampiyonu olurken, diğer sporcular da derecelerle kürsüde yer aldılar.

YURTLİG Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na katılan Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda Bilecik Gençlik Spor takımı adına yarışan 8 sporcu, önemli başarılara imza attı. Şampiyonada 55 kilogram kategorisinde Talha Sönmez ile 60 kilogram kategorisinde Ahmet Eren Kılıç Türkiye şampiyonu oldu. 65 kilogram kategorisinde Bekir Ceylan Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, 75 kilogramda Can Ertan Türkiye ikincisi oldu. 90 kilogram kategorisinde Yasir Uyumaz ile +90 kilogram kategorisinde Mehmet Zeki Işıldak Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. 70 kilogramda Harun Yahya Okutan ve 80 kilogramda Halil İbrahim Kanşıray ise Türkiye altıncısı olarak şampiyonayı tamamladı.

Takım halinde toplam 78 puan toplayan Bilecik Gençlik Spor takımı, YURTLİG Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda takım şampiyonluğunu elde etti. Sporcuların elde ettiği başarı kentte büyük sevinç oluştururken, antrenörler ve sporcular tebrik edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
