Bilecik'te 19 sporcu milli takım aday kadrosuna seçildi

Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nden 19 sporcu milli takım aday kadrosuna seçildi.

Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 2028-2030 Gençler Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oluşturulan Sualtı Hokeyi U15 Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda Bilecik Gençlik Spor Kulübü'nden 19 sporcu yer aldı. Sualtı hokeyi branşında gösterdikleri performansla dikkat çeken sporcuların milli takım aday kadrosuna dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimiz İbrahim Temel ve Berrak Temel'i tebrik ediyor, milli forma yolculuklarında başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

