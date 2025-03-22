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Bilecik Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil Atandı

Bilecik Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil Atandı
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Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, ASKF Başkanı Nusret Tosun ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti. Yerine İsmail Özdil atandı.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'nun geçtiğimiz günlerde istifasının ardından yerine İsmail Özdil atandı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) bağlı Futbol İl Temsilciliğini 15 yıl yapan Engin Toku ASKF Başkanı Nusret Tosun ile arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti. TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri imzalı yazıda "Amatör İşler Kurulu tarafından 2024-2025 sezonunda görev yapmak üzere İsmail Özdil'in atanması federasyonumuzca uygun görülmüştür" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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