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Bigaspor üst üste galibiyetlerle 14 puanla play-off hattına girdi

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Bigaspor üst üste galibiyetlerle 14 puanla play-off hattına girdi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor, son 5 maçta 4 galibiyet alarak puanını 14'e çıkarıp play-off hattına yükseldi. Çanakkale ekibi, evinde 1922 Akşehirspor'u 2-0 yenerek iç sahada 3'te 3 yaptı ve bu hafta Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'un yeni takımı Bigaspor yaptığı müthiş çıkışla adını play-off hattına yazdırdı. Grupta sezona ilk iki haftada beraberlikle başlayan Çanakkale ekibi üst üste 3, son 5 maçta ise 4 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi. Evinde 1922 Akşehirspor'u da 2-0 yenerek iç sahada 3'te 3 yapan Bigaspor puanını 14'e çıkardı. Biga bu hafta 7 maçta galibiyetsiz düşme hattında kalan Denizli İdmanyurdu'na seriyi sürdürme hedefiyle konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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