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Bigaspor uzatmalarda kurtuldu: 1-1

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Bigaspor, Uşakspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Ercan Çiftçi'nin golüyle öne geçen rakibi karşısında Nurettin'in 90+4'teki golüyle 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla kapattı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'la karşı karşıya gelen Bigaspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-1 berabere tamamladı. Müsabakanın ilk yarısında iki takım da fırsatları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle geçildi. Uşakspor 50'inci dakikada Ercan Çiftçi ile golü buldu: 0-1. Bigaspor, 80'inci dakikada Nurettin'in ayağından penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi takım 90+4'üncü dakikada Nurettin'le fileleri havalandırıp yenilgiden kurtuldu. İki takım da 2026-2027 sezonuna 1'er puanla başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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