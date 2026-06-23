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Bigaspor'da iki veda

Bigaspor'da iki veda
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3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, şampiyon kadrosunda yer alan santrfor Serdal Öz ve orta saha oyuncusu Yunus Emre Çoban ile vedalaştı.

3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Bigaspor, şampiyon kadrosundaki iki futbolcuyla yollarını ayırdı. Çanakkale temsilcisi, santrfor Serdal Öz (38) ve orta saha oyuncusu Yunus Emre Çoban (28) ile vedalaştı. Bigaspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Bazı futbolcular forma giyer, bazıları ise bir şehrin hafızasına kazınır. Teşekkürler Serdal Öz. Verdiğin emek ve taşıdığın arma için teşekkürler Yunus Emre" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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