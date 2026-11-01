Bigaspor evinde Etimesgutspor'u 1-0 yendi, 17 puanla Play-Off hattına döndü

Bigaspor evinde Etimesgutspor'u 1-0 yendi, 17 puanla Play-Off hattına döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor, evinde Etimesgutspor'u 1-0 yenerek rakibini yakaladı. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki maçta Eren Makul'ün 17'nci dakika golüyle kazanan Bigaspor 17 puana ulaşıp Play-Off hattına döndü; Etimesgutspor 17 puanda kaldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor evinde zirve yarışındaki Etimesgutspor'u tek golle yenip rakibini yakalamayı başardı: 1-0. Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 17'nci dakikada Eren Makul'ün attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Grupta geçen haftaki Denizli İdmanyurdu mağlubiyetini telafi eden Bigaspor puanını 17 yaparak Play-Off hattına döndü. Haftaya ikinci sırada başlayan Başkent ekibi de 17 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı