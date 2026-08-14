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Bigaspor'dan çifte transfer: Hüseyin Can Öztürk ve Berk Zerenman imzaladı

Bigaspor'dan çifte transfer: Hüseyin Can Öztürk ve Berk Zerenman imzaladı
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3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Bigaspor, kadrosunu iki yeni oyuncuyla güçlendirdi. Kulüp, Karaköprü Belediyespor'dan 24 yaşındaki orta saha Hüseyin Can Öztürk ile 1 yıllık, Eskişehirspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Berk Zerenman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Çanakkale temsilcisi Bigaspor iki transfer birden yaptı. Biga; Karaköprü Belediyespor'dan 24 yaşındaki merkez orta saha Hüseyin Can Öztürk'le 1 yıllık, Eskişehirspor'dan 23 yaşındaki sağ kanat Berk Zerenman ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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