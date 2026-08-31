Bigaspor, Deneyimli Kaleci Emre Şanal'ı Transfer Etti
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Bigaspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çanakkale temsilcisi, 31 yaşındaki kaleci Emre Şanal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Erzincanspor ve Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Çankırı FK formaları giyen tecrübeli file bekçisi, 6 Eylül Pazar günü evinde oynanacak Uşakspor maçı öncesi takıma katıldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçında 6 Eylül Pazar günü evinde Uşakspor'la karşılaşacak Çanakkele temsilcisi Bigaspor transferde 31 yaşındaki kaleci Emre Şanal'ı renklerine bağladı. Emre geçen sezon 2'nci Lig'de Erzincanspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde de Çankırı FK'nın kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı