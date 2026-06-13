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Bigaspor'da kongre 18 Haziran'da

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Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselerek Çanakkale'nin 8 yıllık profesyonel lig hasretini bitiren Bigaspor'un olağan genel kurulu 18 Haziran Perşembe günü yapılacak. Başkan Levent Şahin'in güven tazelemesi beklenirken, kongre sonrası transfer çalışmaları başlayacak.

BÖLGESEL Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkarak Çanakkale'nin 8 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Bigaspor'un olağan genel kurulu 18 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak. Çanakkale temsilcisinde başkan Levent Şahin'in kongrede güven tazelemesi bekleniyor. Bigaspor kongrenin ardından transfere başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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